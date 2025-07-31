В производстве третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти». Он покажет Войну эльфов и Саурона

Продолжение сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» уже в производстве. Журнал Empire со ссылкой на Amazon написал о начале съёмок третьего сезона шоу про битву за судьбу Средиземья.

Одного из персонажей в грядущих эпизодах сыграет Джейми Кэмпбелл Бауэр. Актёр наиболее известен по роли злодея Векны в сериале «Очень странные дела». Его роль в «Кольцах власти» пока не раскрыта.

Грядущие события стартуют через несколько лет после финала второго сезона. Согласно синопсису продолжения, его действие развернётся в разгар Войны эльфов и Саурона, когда Тёмный Властелин пытается создать Кольцо Всевластия. Оно должно дать Саурону преимущество, чтобы победить в войне и завоевать всё Средиземье.

Первый сезон фэнтези вышел на стриминговом сервисе Prime Video в 2022 году, второй — в 2024-м. Ранее сообщалось, что количество просмотров второго сезона в минутах упало на 60% по сравнению с первым.

«Кольца власти» являются самый дорогим сериалом в истории. Только на первый сезон потратили около $ 465 млн. Но эта цифра почти наверняка отражает не только стоимость производства одного сезона. Права на собственность Толкина обошлись примерно в $ 250 млн. А создание Средиземья требовало значительных первоначальных затрат, включающих декорации, костюмы и реквизит, которые будут использоваться на протяжении всего сериала.