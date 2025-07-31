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СЕРИАЛЫ
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Энни Шаперо получила роль Алисанны Блэквуд в третьем сезоне фэнтези «Дом Дракона»

Источник: Cameron Grant

Дорогие современные фэнтези-сериалы «Властелин колец: Кольца власти» и «Дом Дракона» в будущем вернутся с третьими сезонами. Продолжение «Колец власти» для Prime Video только начали снимать. В то время как новый сезон «Дома Дракона» для HBO уже несколько недель в производстве. И вчера портал Deadline поделился новыми эксклюзивными подробностями шоу.

В сериале получила нерегулярную роль Энни Шаперо. Героиня, которую она сыграет, это Алисанна Блэквуд по прозвищу Черная Али. Она — бесстрашная воительница, которая сражалась на стороне Рейны Таргариен во время войны, известной как Танец драконов. После Блэквуд стала женой Кригана Старка. Последнего в сериале играет Том Тейлор.

Героиня Шаперо должна появиться в пяти из восьми эпизодов, которые сейчас снимают. Выйдут новые серии в 2026 году. Позднее сериал получит четвёртый сезон, который станет для «Дома Дракона» последним.

Теги
Дом ДраконаHBO
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