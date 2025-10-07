 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году Популярная манга «Кайдзю №8» обновила тираж с последним томом Представлен новый кадр из пятого сезона «Медленных лошадей» с героем Гэри Олдмена Успех Borderlands 4 не способны затмить даже высказывания Рэнди Питчфорда Комикс-предыстория фильма «Хищник: Планета смерти» добыл себе ещё две обложки и пару страниц
СЕРИАЛЫ
Сериал «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких отснят

Источник: KION

В конце сентября Институт развития интернета опубликовал первый трейлер сериала «Полдень». А вчера он сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте», что съёмки проекта завершились. В той же новости были представлены новые кадры из «Полдня».

Предстоящий сериал в жанре фантастического триллера снят по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Экранизация выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Okko, но даты премьеры у неё всё ещё нет.

В 2278 году человечество оказывается на пороге смертельной угрозы. Агент разыскивает прогрессора, который после контакта со сверхцивилизацией планирует повторить на Земле чудовищный эксперимент, уже уничтоживший одну планету.

Цитата из пресс-релиза

Режиссёром «Полдня» является Клим Козинский («Первый номер»). В проекте сыграли Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и другие. У Колокольникова роль Максима Каммерера, у Матвеева — Льва Абалкина, у Снигирь — Майи, у Ярмольника — Рудольфа Сикорски.

Каммерер выступает главным героем трёх произведений Стругацких. Это романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из цикла «Мир Полудня». В 2009 году выходила дилогия фильмов по «Обитаемому острову».

