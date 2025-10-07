Сериал «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких отснят

В конце сентября Институт развития интернета опубликовал первый трейлер сериала «Полдень». А вчера он сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте», что съёмки проекта завершились. В той же новости были представлены новые кадры из «Полдня».
Предстоящий сериал в жанре фантастического триллера снят по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Экранизация выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Okko, но даты премьеры у неё всё ещё нет.
В 2278 году человечество оказывается на пороге смертельной угрозы. Агент разыскивает прогрессора, который после контакта со сверхцивилизацией планирует повторить на Земле чудовищный эксперимент, уже уничтоживший одну планету.
Режиссёром «Полдня» является Клим Козинский («Первый номер»). В проекте сыграли Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и другие. У Колокольникова роль Максима Каммерера, у Матвеева — Льва Абалкина, у Снигирь — Майи, у Ярмольника — Рудольфа Сикорски.
Каммерер выступает главным героем трёх произведений Стругацких. Это романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из цикла «Мир Полудня». В 2009 году выходила дилогия фильмов по «Обитаемому острову».
