 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новые фильмы недели: сиквел «Никто» и двойная доза Сидни Суини Телеовощи. Выпуск 615: Рахат-лукум и волшебный камень Бросили малютку Чужого: продолжение «Ромула» будет снимать другой режиссёр В трейлере без цензуры экшена «Бессмертный 2» главным злодеем становится советский полковник Куоритч Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
435

Появились первые кадры с Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом»

Источник: Wink

Онлайн-кинотеатр Wink на официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал первые кадры с актрисой Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом».

Проект станет третьей экранизацией фантастической повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких, но первой в формате сериала. Снимает новую адаптацию режиссёр Дмитрий Тюрин («Триггер») по сценарию, который написал Андрей Золотарёв («Лёд», «Триггер», «Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Главную роль землянина Антона, живущего на планете Арканар под именем Румата Эсторский, играет Александар Радойичич.

В сериале будет восемь эпизодов. Проект должен выйти на Wink в 2026 году.

Кадры из сериала «Трудно быть богом» Кадры из сериала «Трудно быть богом»

В июле стартовали съёмки фантастического триллера «Полдень» по книге «Жук в муравейнике» Стругацких. Эта адаптация выйдет на KION и Okko, а роль Максима Каммерера в ней играет Юрий Колокольников.

Тогда как в августе началось производство постапокалиптического сериала по роману «Вегетация» Алексея Иванова. Этот проект готовят для Okko.

Теги
ГалереяТрудно быть богом
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

22Идут съёмки фантастического триллера «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких 10Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала 13Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер 4«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы» 3Звезда «Падения дома Ашеров» и «Звёздного крейсера „Галактики“» появится в сериале Marvel «Квест Вижна»

Тоже интересно

2Пара королей: Сильвестр Сталлоне и Сэм Л. Джексон на первом кадре из третьего сезона «Короля Талсы» 5Звезда «Ричера» Алан Ричсон — самая мощная машина в боевике «Автомобильный город» (фото) 0Рецензия и отзывы на фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» 35Голая ирония: Карен Гиллан всё ещё оправдывается за минимум одежды в фильмах «Джуманджи» 2Поножовщина и перестрелки в новом трейлере Mafia: The Old Country

Далее на КГ

6
Джереми Реннер и Disney договорились? Звезда «Соколиного глаза» готов вернуться во втором сезоне
 2
Создатели сериала «Очень странные дела» рассказали, что им не мог дать стриминг Netflix
 1
Популярный стендапер Билл Бёрр сыграет собирательный образ в «Социальной сети 2»
 3
ЕВА-652: Конец неподъёмного сезона
 0
Люк не может рыбачить дважды: вот так Disney контролирует любые действия героев «Звёздных войн» в комиксах
 0
Грядёт нашествие Карателя: Marvel запустит новые серии про брутального антигероя
 2
Джош Бролин будет убивать бывших знакомых и друзей в боевике в духе «Джона Уика»
 8
Тёмный Шлем, Одинокая звезда и принцесса Веспа собрались снимать «Космические яйца 2» (фото)
 30
Волан-де-Морт женщина? Стали известны детали кастинга сериала по «Гарри Поттеру»
 0
Первый выпуск нового комикса по мотивам мультсериала «Уличные акулы» всплыл на поверхность
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новый «Супермен» хорошо выступил в домашнем прокате и слегка недобрал в международном
 
Кино Опять без Дэнни Бойла: трейлер ужастика «28 лет спустя: Храм костей»
 
Новое эпическое дежурство в тизере второго сезона «Больницы Питт»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Американский кинопрокат завалил деньгами аниме «Истребитель демонов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
5Телеовощи – 616: Петровичам привет
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru