Появились первые кадры с Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом»

Онлайн-кинотеатр Wink на официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал первые кадры с актрисой Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом».

Проект станет третьей экранизацией фантастической повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких, но первой в формате сериала. Снимает новую адаптацию режиссёр Дмитрий Тюрин («Триггер») по сценарию, который написал Андрей Золотарёв («Лёд», «Триггер», «Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Главную роль землянина Антона, живущего на планете Арканар под именем Румата Эсторский, играет Александар Радойичич.

В сериале будет восемь эпизодов. Проект должен выйти на Wink в 2026 году.

В июле стартовали съёмки фантастического триллера «Полдень» по книге «Жук в муравейнике» Стругацких. Эта адаптация выйдет на KION и Okko, а роль Максима Каммерера в ней играет Юрий Колокольников.

Тогда как в августе началось производство постапокалиптического сериала по роману «Вегетация» Алексея Иванова. Этот проект готовят для Okko.