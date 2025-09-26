Джереми Реннер и Disney договорились? Звезда «Соколиного глаза» готов вернуться во втором сезоне

«Соколиный глаз», будучи редким примером удачного сериала от Marvel, позволял надеяться на продолжение, но что-то пошло не так. Disney предложил Джереми Реннеру за второй сезон оскорбительно низкий гонорар, особенно для человека, которого только что переехала снегоуборочная машина — вдвое меньше, чем тот получил за первый. Актёр отправил их в нужное место, лишив нас шансов на продление.

Но спустя четыре месяца актёру и студии, кажется, удалось договориться. Сложно не заметить изменение риторики — теперь Реннер не только не исключает возможность второго сезона, но и с нетерпением ждёт его. Вроде как осталось только заново научиться стрелять из лука и прыгать по крышам.

Было здорово глубже погрузиться в персонажа в более приземлённом мире. Для меня это было намного веселее, а также дало больше возможностей раскрыть его. Я всегда хотел ещё, но произошёл тот инцидент, и мне нужно время, чтобы привести тело в форму и снова стрелять, прыгать и всё такое. Но я справлюсь, всё хорошо. Я буду счастлив сняться во втором сезоне. Мне нравится этот персонаж и, я думаю, у нас ещё всё впереди. Мы много обсуждали, что будет представлять из себя второй сезон. Сейчас мне нужно привести себя в форму. И если к тому времени всё ещё будет потребность, желание и намерение сделать второй сезон, то да.

В первом сезоне также снялись Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью, Винсент Д’Онофрио, Тони Далтон, Вера Фармига и Линда Карделлини.