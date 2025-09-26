 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на игру Eriksholm: The Stolen Dream Американский кинопрокат завалил деньгами аниме «Истребитель демонов» Бросили малютку Чужого: продолжение «Ромула» будет снимать другой режиссёр Первый выпуск нового комикса по мотивам мультсериала «Уличные акулы» всплыл на поверхность
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
614

Джереми Реннер и Disney договорились? Звезда «Соколиного глаза» готов вернуться во втором сезоне

Источник: Marvel / Disney+

«Соколиный глаз», будучи редким примером удачного сериала от Marvel, позволял надеяться на продолжение, но что-то пошло не так. Disney предложил Джереми Реннеру за второй сезон оскорбительно низкий гонорар, особенно для человека, которого только что переехала снегоуборочная машина — вдвое меньше, чем тот получил за первый. Актёр отправил их в нужное место, лишив нас шансов на продление.

Но спустя четыре месяца актёру и студии, кажется, удалось договориться. Сложно не заметить изменение риторики — теперь Реннер не только не исключает возможность второго сезона, но и с нетерпением ждёт его. Вроде как осталось только заново научиться стрелять из лука и прыгать по крышам.

Было здорово глубже погрузиться в персонажа в более приземлённом мире. Для меня это было намного веселее, а также дало больше возможностей раскрыть его. Я всегда хотел ещё, но произошёл тот инцидент, и мне нужно время, чтобы привести тело в форму и снова стрелять, прыгать и всё такое. Но я справлюсь, всё хорошо.

Я буду счастлив сняться во втором сезоне. Мне нравится этот персонаж и, я думаю, у нас ещё всё впереди. Мы много обсуждали, что будет представлять из себя второй сезон. Сейчас мне нужно привести себя в форму. И если к тому времени всё ещё будет потребность, желание и намерение сделать второй сезон, то да.

В первом сезоне также снялись Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью, Винсент Д’Онофрио, Тони Далтон, Вера Фармига и Линда Карделлини.

Теги
Соколиный глаз
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

21Диснеевские бухгалтеры оскорбили Джереми Реннера, предложив второй сезон «Соколиного глаза» за полцены

Тоже интересно

0Герой-самозванец: анонс комикса о фальшивом спасителе Земли от злобных пришельцев 0Страшно мутировавший Дэдпул, новая Зловещая Шестёрка, Мстители-Икс: ещё комиксы из события «Эпоха Откровения» 19Чарли Ханнэм выпускает на волю внутреннего маньяка в трейлере сериала «Монстры: История Эда Гейна» 5Группа JAM Project исполнит новый опенинг аниме «Ванпанчмен» вместе с BABYMETAL 1«Меньше говна, больше Шекспира» — так писался сценарий Baldur's Gate 3

Далее на КГ

2
Создатели сериала «Очень странные дела» рассказали, что им не мог дать стриминг Netflix
 1
Популярный стендапер Билл Бёрр сыграет собирательный образ в «Социальной сети 2»
 3
ЕВА-652: Конец неподъёмного сезона
 0
Люк не может рыбачить дважды: вот так Disney контролирует любые действия героев «Звёздных войн» в комиксах
 0
Грядёт нашествие Карателя: Marvel запустит новые серии про брутального антигероя
 2
Джош Бролин будет убивать бывших знакомых и друзей в боевике в духе «Джона Уика»
 8
Тёмный Шлем, Одинокая звезда и принцесса Веспа собрались снимать «Космические яйца 2» (фото)
 30
Волан-де-Морт женщина? Стали известны детали кастинга сериала по «Гарри Поттеру»
 0
Первый выпуск нового комикса по мотивам мультсериала «Уличные акулы» всплыл на поверхность
 3
Новые сезоны мультсериалов «Люди Икс '97» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» будут выходить ежегодно
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Вышла последняя глава манги «Кайдзю №8» про человека, ставшего монстром
 
Николас Кейдж будет мучительно сниматься в новом сезоне «Настоящего детектива»
 
Кино Американский кинопрокат завалил деньгами аниме «Истребитель демонов»
 
Кино В «Хищнике: Планета смерти» главный герой — изгой-стоик в традициях Конана Варвара и Безумного Макса (фото)
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино «Формула 1» принесёт на старте Брэду Питту больше, чем «Война миров Z»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
5Телеовощи – 616: Петровичам привет
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru