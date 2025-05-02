Диснеевские бухгалтеры оскорбили Джереми Реннера, предложив второй сезон «Соколиного глаза» за полцены

Студия Marvel действительно хотела продолжить историю Клинта Бартона — самого человечного из Мстителей — во втором сезоне сериала «Соколиный глаз». Но это потребовало бы большой жертвы от исполнителя титульной роли Джереми Реннера: работать за вдвое меньший гонорар по сравнению с первым сезоном. * quote* Они предложили мне съёмки во втором сезоне и уполовинили мою зарплату. Получается, это будет вдвое больше работы за наполовину сокращённый гонорар и восемь месяцев моей жизни — за полцены.

Это, извините, почему? Из-за того, что меня переехал снежный плуг и я теперь стою вдвое дешевле? Может, по этой причине вы предлагаете в два раза меньше, чем за первый сезон? »

Позже он добавил:

Это ведь даже не Marvel. Исключительно Disney, и то не верхушка студии. Какие-то крохоборы — бухгалтеры. Я их послал по известному адресу. Так дела не делаются, так наносят оскорбления. Короче, общего языка мы не нашли. Увы, персонажа я по-прежнему люблю. И с удовольствием к нему вернусь, но свои интересы тоже необходимо защищать. Я, к слову, не просил повышения — просто заплатите столько же, сколько за первый сезон. Обидно, что не получилось, но это нормально. Мне даже лучше: моё тело несказанно благодарно, что сейчас не занят такими требовательными съёмками. Но ещё посмотрим, как пойдёт.

Первый сезон вышел на стриминге Disney+ в 2021 году. В проекте также сыграли Флоренс Пью и Хейли Стайнфелд.