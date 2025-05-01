«Сёгун» 10 лет спустя: появились новые подробности второго сезона

«Сёгун», решительно распрощавшийся едва ли не с главной своей звездой после первого же сезона, уже во всю планирует возвращение. Тянуть на себе главный сериал прошлого года продолжат Хироюки Санада и Космо Джарвис — пока они единственные, чьё участие во втором сезоне озвучено официально. Без Анны Саваи и Таданобу Асано, конечно, будет туговато.

В отличие от первого сезона, второй будет полностью оригинальной главой, а не адаптацией бестселлера Джеймса Клавелла. Такие новости, как правило, ничего хорошего не сулят. Но, возможно, Санада и Джарис, повышенные до исполнительных продюсеров, сделают всё как надо.

События будут развиваться 10 лет спустя. Второй сезон продолжит историческую сагу о лорде Торанаге и Джоне Блэкторне, людях из разных миров, чьи судьбы, тем не менее, тесно переплетаются.

Съёмки продолжения стартуют в январе следующего года, но второй сезон уже точно не станет для «Сёгуна» последним — третий давно анонсирован официально. А учитывая зашкаливающие рейтинги и рекордное количество премий «Эмми», которые когда-либо получал сериал за один сезон (целых 18), и это может быть ещё не конец.