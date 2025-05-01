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«Отчаянные домохозяйки» возвращаются на экраны

Источник: ABC

О перезапуске «Отчаянных домохозяек», одного из главных хитов ABC, разговоры ходили давно, и даже Ева Лонгория выражала желание вернуться к роли Габриэль Солис. Но, судя по всему, Disney решила пойти другим путём, и на Вистерия Лейн будут жить совсем другие отчаянные домохозяйки.

Сериал с говорящим названием «Вистерия Лейн» описывается как забавная, сексуальная и мрачная комедия в духе «Отчаянных домохозяек», действие которой разворачивается вокруг пяти очень разных друзей/врагов, живущих на той самой улице. На первый взгляд, все они живут мечтой — красивые дома, счастливые семьи и блестящие внедорожники на подъездной дорожке. Но за идеальными фасадами, как всегда, скрываются тайны.

За ребут отвечает Натали Чейдез («Бортпроводница», «Королева юга»), а в исполнительных продюсерах значится также Керри Вашингтон.

Очевидно, о возвращении оригинального состава в лице Евы Лонгории, Тери Хэтчер, Марсии Кросс и Фелисити Хаффман можно и не мечтать. К чему и для кого всё это — не понятно.

Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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