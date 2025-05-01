Конец близок: Лиам Хемсворт и Лоренс Фишбёрн на съёмках пятого сезона «Ведьмака»(фото)

Немногочисленные фанаты «Ведьмака» могут ликовать — съёмки пятого сезона фэнтези в самом разгаре. А вот и хорошая новость для всех остальных — он станет для сериала последним. На свежих фото с площадки засветились заменивший Генри Кавилла Лиам Хемсворт, Лоренс Фишбёрн в роли вампира Региса, а также Джои Бэти (Лютик), Эймон Фаррен (Кагыр) и Чжан Мэнъэр (Мильва).

К своим ролям вернутся Фрейя Алан и Аня Чалотра, а в числе новобранцев также Шарлто Копли, Джеймс Пьюрфой и Дэнни Вудбёрн.

Дата выхода четвёртого сезона по-прежнему не озвучена, но это должно случится уже в этом году.