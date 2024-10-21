Ещё один рекаст в «Ведьмаке» — вслед за Геральтом сериал покинул его наставник

С уходом Генри Кавилла «Ведьмак» лишился остатков фанатов (и достоинства), поэтому всё происходящее после тяжело воспринимать всерьёз. Новый Геральт Лиам Хемсворт не вызывает никаких эмоций, а темнокожий вампир Регис Лоренс Фишбёрн — разве что смех, так что новым рекастом уже никого не удивишь.

Не прощаясь, сериал покинул Ким Бодния («Убивая Еву»), исполнивший роль наставника Ведмака Весемира. Согласно официальной версии виноваты графики съёмок и только. У Боднии, который записался в фильм о Формуле-1 «Вершина» с Брэдом Питтаом, сейчас слишком плотное расписание, и времени для сериала Netfllix там просто нет.

Отдуваться за всех остаются Фрейя Алан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер) и Джои Бэти (Лютик). Помимо Фишбёрна к балагану присоединились Шарлто Копли, Джеймс Пьюрфой и Дэнни Вудбёрн.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» должна случиться в следующем году.