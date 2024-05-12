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«Мне его жаль» — Фрейя Аллан высказалась о новом Ведьмаке Лиаме Хемсворте

Источник: Netflix

Четвёртый сезон «Ведьмака» с обновлённым Геральтом всё ближе — съёмки уже стартовали, а значит, ждать осталось от силы ещё годик. Хорошо, что никто и не ждёт. Сериал, растерявший остатки фанатов после ухода Генри Кавилла и замены его на Лиама Хемсворта, давно своё отжил, но завязанные на него актёры продолжают отрабатывать хлеб.

Так, в защиту нового Ведьмака решила высказаться исполнительница роли Цири Фрейя Аллан — мол, он так старается, давайте все дружно его пожалеем:

Не хочу говорить за него, но я чувствую, что он действительно хочет попробовать и вернуть сердце персонажу. Он тренируется. Честно говоря, мне его жаль, потому что фанаты могут быть очень агрессивны, и это далеко не идеальная ситуация, чтобы взять на себя чью-то роль. Мне действительно не терпится увидеть, что он сделает. И он очень милый парень. Я просто надеюсь, что зрители дадут ему время.

Недавно к актёрскому составу «Ведьмака» присоединились Шарлто Копли в роли охотника на ведьмаков Лео Бонарта, Лоренс Фишбёрн в роли вампира Региса, а также Джеймс Пьюрфой и Дэнни Вудбёрн. Кроме того к своим ролям вернутся Аня Чалотра и Джои Бэти. Вроде бы и звучит неплохо, но не дайте Лорен Хиссрич снова вас обмануть.

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Источник фотографий: Depositphotos

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