Герои оплакивают невосполнимую потерю в тизере финальных эпизодов «Детства Шелдона»

Уже на следующей неделе, 16 мая, в эфир CBS выйдут два последних эпизода «Детства Шелдона». И, судя по промо , это будет настоящая слёзовыжималка, ведь прощание предстоит не только фанатам — герои также оплакивают невосполнимую потерю. Финал давно сюжетно предопределённый, но от того не менее грустный:

Разумеется, на прощание в сериал заглянут Джим Парсонс и Майем Биалик — Шелдон Купер и Эми Фара Фаулер собственной персоной.

Неожиданно пришедшийся по вкусу спин-офф «Теории большого взрыва» продержался в эфире долгих семь сезонов, и если бы юный Шелдон не превратился в не в меру крупного Шелдона, вполне возможно, шёл бы ещё столько же.

Исполнившая роль бабули Энни Поттс недавно выражала своё горячие несогласие с решением канала. Сам Иэн Армитидж также не приметил слона в комнате и страстно желал продолжения сериала. Тем более, что кое-кто на экраны всё же вернётся — старший брат Шелдона Джорджи (Монтана Джордан) получил собственный спин-офф, премьера которого ожидается уже в следующем году.