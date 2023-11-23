«Они никогда меня не слушали» — создатель оригинального «Ведьмака» рассказал о работе над сериалом

Уровень отсебятины в «Ведьмаке» растёт с каждым новым сезоном, но это и не удивительно, ведь Лорен Хиссрич знает всё лучше, чем человек, его создавший. Писатель Анджей Сапковский рассказал, что к нему никогда не прислушивались, хоть он и относился к этому философски:

Декорации были великолепны, просто «вау». Возможно, я подал им кое-какие идеи, но они никогда меня не слушали. И это нормально. «Кто это такой? Писатель. Он никто». Каждая адаптация, которую я видел, была для меня странной. Полагаю, это правильное слово. Я смотрел и думал: «Ого, вот как они это себе представляют!». Иногда впечатления от визуала были очень приятные, иногда — нет. Но я не буду уточнять.

Ну мы и сами всё поняли. Причём давно. У Генри Кавилла хватило контракта и терпения на три сезона, дальше придётся отдуваться Лиаму Хемсворту. Разумеется, настоящие главные героини истории никуда не денутся — Фрейя Аллан и Аня Чалотра продолжат озарять экран своим присутствием.

Летом стало известно, что съёмки четвёртого сезона перенесли на начало 2024 года. Но потом случилась забастовка, и создатели ещё только-только дописывают сценарий, так что середина следующего года теперь кажется более реалистичным вариантом.