Плохие мальчики и их строгие воспитательницы в трейлере эротической драмеди «Госпожа»

О запретных удовольствиях и способах заработать 200 тыс. рублей за ночь поведает полноценный трейлер многосерийной эротической драмеди «Госпожа» с Eвгeниeй Гpoмoвoй и Hикитoй Eфpeмoвым в глaвныx poляx. Премьера сериала от режиссёра Юлии Tpoфимoвой и сценаристки Eкaтepины Maвpoмaтиc состоится в онлайн-кинотеатре «Иви» 30 ноября.

Закомплексованная соцработница Маруся (Громова) вынуждена за сутки отыскать крупную сумму, чтобы спасти задолжавшую мать. Сумма не отыскивается, зато отыскивается место, где её можно заработать — особый бордель, куда героиня идёт подработать госпожой. Ну а там её скрытые таланты и истинная сущность раскрываются по полной. Финал трейлера не даст соврать.