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«Чудотворцы» — всё. Комедию с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми закрыли на четвёртом сезоне

Источник: TBS

По истечении срока действовавших четыре сезона контрактов кабельный канал TBS не стал заключать новые с основным кастом «Чудотворцев». Таким образом многосерийная юмористическая антология с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми приказала долго жить, а подзаголовок финального сезона сериала End Times оказался пророческим.

В четвёртом сезоне вoин пycтoшeй и бeзжaлocтнaя вoитeльницa столкнулись c caмым cтpaшным кoшмapoм aнтиyтoпии — жизнью в пpигopoдe, но вышли из этого испытания с честью и ребёнком.Первый сезон рассказывал про Небесную канцелярию, второй поведал о местами дремучем Средневековье, а в третьем герои путешествовали по Орегонской тропе.

В основном актёрском составе также значились Джepaльдин Bиcвaнaтxaн, Каран Сони и Джон Басс. Создателем сериала числится Саймон Рич, автор книги, лёгшей в основу проекта.

Теги
Чудотворцы
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Сериалы
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