БДСМ раскрепощает — вышел тизер эротической драмеди «Госпожа»

Как освободиться от подавленных эмоций, запретов и психотравм? Пуститься в эротические эксперименты, например. Онлайн-кинотеатр «Иви» презентовал тизер эротической драмеди «Госпожа» с Евгенией Громовой и Никитой Ефремовым в главных ролях.

Срежиссировала сериал Юлия Трофимова по сценарию Екатерины Мавроматис («Мира», «Пальма»).

Чтобы выплатить долги матери, тихоня-соцработница Маруся (Громова) подаётся в бордель работать доминатрикс. Это помогает главной героине пробудить свою внутреннюю госпожу не только в постели, но и в жизни. Такой даме на пути лучше не попадаться. Ну, если вы не мазохист, конечно.