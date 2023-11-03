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СЕРИАЛЫ
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БДСМ раскрепощает — вышел тизер эротической драмеди «Госпожа»

Как освободиться от подавленных эмоций, запретов и психотравм? Пуститься в эротические эксперименты, например. Онлайн-кинотеатр «Иви» презентовал тизер эротической драмеди «Госпожа» с Евгенией Громовой и Никитой Ефремовым в главных ролях.

Срежиссировала сериал Юлия Трофимова по сценарию Екатерины Мавроматис («Мира», «Пальма»).

Чтобы выплатить долги матери, тихоня-соцработница Маруся (Громова) подаётся в бордель работать доминатрикс. Это помогает главной героине пробудить свою внутреннюю госпожу не только в постели, но и в жизни. Такой даме на пути лучше не попадаться. Ну, если вы не мазохист, конечно.

Теги
ВидеоГоспожа
Комментарии (3)

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3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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