Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» перенесли

Буквально на прошлой неделе появилась информация, что съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» начнутся в начале осени в Великобритании. Сериал по книжному циклу Анджея Сапковского (в меньшей мере) и странных фантазиях шоураннеров (в большей степени) использует заокеанские пространства и законы, чтобы обойти забастовку сценаристов и актёров в Голливуде. Казалось бы, сериал, который не подломил даже уход исполнителя главной роли Генри Кавилла, какую-то стачку переживёт и не заметит, но не тут-то было: с индустриальных полей докладывают, что съёмки четвёртого сезона всё-таки отложили на начало 2024 года.

Официальные причины переноса пока не называются. Наивные зрители могут полагать, что виной тому треклятая забастовка — бедные наймиты и рады пойти на переговоры, да жадные продюсеры не соглашаются. Но прожжённые поклонники похождений Геральта из Ривии придерживаются альтернативной версии случившегося, которая звучит куда убедительнее: Лорен Шмидт Хиссрич, бессменный шоураннер проекта, просто ещё не придумала, чем осчастливить зрителей в новом сезоне и как сделать сериал ещё более отстойным инклюзивным. Но зная её целеустремлённость, можно не сомневаться, что очередное дно будет пробито.

Финальные эпизоды третьего сезона выйдут 27 июля: уже стали известны их названия. Для Кавилла это станет прощанием с ролью Геральта — в новом сезоне роль отойдёт Лиаму Хесмворту, менее принципиальному в плане приверженности лору.