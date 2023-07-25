Выбор Йеннифэр для «Ведьмака» был намеренным вызовом ожиданиям зрителей — директор по кастингу

Невероятно творческая команда «Ведьмака», по ошибке прозванного экранизацией книжного цикла Сапковского, продолжает топить себя в бурном море зрительского позитива. Директор по кастингу в сериал София Холланд рассказала, чем они с шоураннером руководствовались при подборе актрисы на роль Йеннифэр. Хотя и без комментариев понятно, чем.

Оказывается, эти смелые и мудрые женщины тоже захотели кое-что пошатать, а именно устоявшиеся (и безнадёжно устаревшие!) стандарты красоты.

Мы так здорово сработались с шоураннером Лорен Шмидт Хиссрич. Она максимально открыта для диалога. Книги описывают Йеннифэр как самую красивую женщину на свете. Это было много лет назад, и хотелось бы верить, что с тех пор ситуация изменилась. Но когда думаешь о людских предрассудках, особенно если речь о мирах фэнтези, создаётся ощущение, что миры эти населены преимущественно белыми людьми. И помню, я сказала: «Нам нужно бросить вызов общепринятым стандартам красоты. И цветная женщина в роли Йеннифэр производит невероятно мощный эффект на зрителей».

И это чистая правда. Сериал целиком производит невероятно мощный эффект на зрителей — до того мощный, что зрители эти малодушно бросают просмотр.