Дэвид Теннант и Майкл Шин рассказывают о дружбе своих героев в ролике о создании второго сезона «Благих знамений»

На этой неделе стартует продолжение юмористического фэнтези «Благие знамения» Нила Геймана, и часть зрителей пока точно для себя не решила, хорошо это или плохо. Есть основания и радоваться, и опасаться, но премьерный эпизод второго сезона, выходящий 28 июля, должен помочь определиться. А пока в этом деле приходится полагаться лишь на промо-материалы.

Один из таких — ролик о создании второго сезона, где основной актёрский состав и создатели на все лады расхваливают своё творение и друг друга. Дэвид Теннант, Майкл Шин, Нил Гейман и компания просто уверены, что зрителям продолжение истории Кроули и Азирафеля обязательно понравится. Да что там, утверждают, что и соавтор литературного первоисточника Терри Пратчетт остался бы в полном восторге.