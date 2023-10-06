 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Мобильный Маркетинг", ИНН 7714395269, рекламодатель ЕРИР #a-24726

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLY

     
Жeня выpocлa! Шикapнaя Дapья Meльникoвa нa cъёмкax втopoгo ceзoнa нoвыx «Пaпиныx дoчeк» (фoтo) Cцeнapиcткa Coфи Kэмпбeлл пoкинeт кoмикc пpo Чepeпaшeк-ниндзя oт IDW
Реклама
   

Реклама

ООО "Леста Геймс Эдженси", ИНН 9705161726, рекламодатель ЕРИР #a-26714

Токен: 4CQwVszH9pUmoq23Aze

• • •
 
СЕРИАЛЫ
195

Авторы «Ведьмака» садятся дописывать сценарий четвёртого сезона

Источник: Netflix

Стоило бастующим сценаристам достичь долгожданных договорённостей со студийными боссами, как дал о себе знать один из очевидных минусов этого соглашения — вместе с остальными к работе готовы вернуться и так называемые сценаристы «Ведьмака». По информации портала Redanian Intelligence, в ближайшее время они примутся дописывать сценарий четвёртого сезона и, не отходя от кассы, начнут сочинять тексты к пятому.

Но есть и относительно хорошие, жаль только пока неофициальные данные касательно этого самого пятого сезона. Не исключено, что оный таки станет заключительным для, с позволения сказать, экранизации книжной серии Анджея Сапковского.

Ну а пока Лиам Хемсворт причёсывает свой седой парик и зачем-то читает первоисточник, остальная творческая (ха-ха!) команда как минимум морально готовится к возвращению на съёмочную площадку. Дата возобновления активного производства передвинулась на первую половину 2024-го.

Теги
Ведьмак
Комментарии

Ещё на эту тему

+«Викинги: Вальхалла» показали свои «римские» кадры из третьего сезона 2Castlevania: Nocturne вернётся на второй сезон (видео) 37«Beдьмaкa» yпpocтили для тyпoй мaccoвoй ayдитopии — пpoдюcep cepиaлa

Тоже интересно

1Финaльный ceзoн «Пcoв peзepвaции» пoкaзaл cвoй тpeйлep 2Sony пepeнecлa нa 2024 гoд и «Oxoтникoв зa пpивидeниями 4» 6Эpoтичecкий тpиллep «Чecтнaя игpa» co звeздoй «Бpиджepтoнoв» пoлyчил нoвый тpeйлep 5Дoктopa и иx кoмпaньoнки нa cвeжиx пocтepax «Дoктopa Kтo» 14Peжиccёp Дeни Bильнёв cчитaeт «Дюнy 3» пpeдeлoм cвoиx мeчтaний

Далее на КГ

1
Зак Эфрон в обнимку с братьями-качками на постере драмы «Стальная хватка»
 0
«Викинги: Вальхалла» показали свои «римские» кадры из третьего сезона
 2
Castlevania: Nocturne вернётся на второй сезон (видео)
 12
Koт Бeгeмoт, Boлaнд и Macтep c Mapгapитoй нa пocтepe пepeимeнoвaннoгo «Boлaндa»
 4
Hoвый тpeйлep мyльтcepиaлa «Oбъяcнялкины» oт Дмитpия Cыeндyкa
 4
Дэвид Дyxoвны зaкaпывaeт тpyп в oтpывкe из «Kлaдбищa дoмaшниx живoтныx: Kpoвных yз»
 6
Tpeйлep yжacтикa c чyдoвищнoй лoкaлизaциeй «Kpик. Hoчь пepeд Poждecтвoм»
 7
Kpиc Poк и Cтивeн Cпилбepг cнимyт фильм пpo Mapтинa Лютepa Kингa-млaдшeгo
 2
Лaзep-шoy «Tpи дeбилa». Bыпycк 588: «Mиccия нeвыпoлнимa 7», «Гpaн тypизмo», пoбeдa нaд ИИ, пepeзaпycк «Людeй Икc»
 28
Экpaнизиpyeтcя poмaн пpo чeлoвeкa, кoтopoгo вceлeннaя oбнyляeт кaждый гoд
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Зaкycoчнaя» — aнoнc кoмeдийнoгo aнимe пpo paбoтy бapa
 
Boлшeбницa Зaтaннa иcпытывaeт глyбoкyю нeпpиязнь к Poкoвoмy пaтpyлю
 
Игры KГ игpaeт: Song of Horror, эпизoд IV
 
Аниме Caмыe пpoдaвaeмыe cepии paнoбэ в Япoнии зa пepвyю пoлoвинy 2023 гoдa
 
Кино Пoлкoвoдeц Xoaкин Фeникc нa cвeжeм пpoмo-apтe «Haпoлeoнa» Pидли Cкoттa
 
«Убийcтвa в oднoм здaнии» пoлyчили чeтвёpтый ceзoн
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 588: «Миссия невыполнима 7», «Гран туризмо», победа над ИИ, пepeзaпycк «Людeй Икc»
 
1ЕВА
 
 
5Телеовощи – 516: Мы слишком далеко зашли
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 
0Ноль кадров в секунду – 493: Античные сливы
 
 
5ЕВА – 548: Гендерная слеза и чеховский гатлинг
 
2Телеовощи – 515: Пушистый подросток
 
1Ноль кадров в секунду – 492: Unity против Unity
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 586: «Синий жук», «Кентавр», прорва русских сказок, пиратский конфликт с Red Head Sound
 
3ЕВА – 547: Телефонная будка судьбы
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru