Авторы «Ведьмака» садятся дописывать сценарий четвёртого сезона

Стоило бастующим сценаристам достичь долгожданных договорённостей со студийными боссами, как дал о себе знать один из очевидных минусов этого соглашения — вместе с остальными к работе готовы вернуться и так называемые сценаристы «Ведьмака». По информации портала Redanian Intelligence, в ближайшее время они примутся дописывать сценарий четвёртого сезона и, не отходя от кассы, начнут сочинять тексты к пятому.

Но есть и относительно хорошие, жаль только пока неофициальные данные касательно этого самого пятого сезона. Не исключено, что оный таки станет заключительным для, с позволения сказать, экранизации книжной серии Анджея Сапковского.

Ну а пока Лиам Хемсворт причёсывает свой седой парик и зачем-то читает первоисточник, остальная творческая (ха-ха!) команда как минимум морально готовится к возвращению на съёмочную площадку. Дата возобновления активного производства передвинулась на первую половину 2024-го.