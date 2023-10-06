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Новый трейлер мультсериала «Объяснялкины» от Дмитрия Сыендука

Источник: Кинопоиск

В середине лета появился первый тизер мультсериала «Объяснялкины» — совместной работы режиссёра и сценариста Егора Лоскутова и переводчика и актёра озвучивания Дмитрия Сыендука. Сериал вырос из анимационного скетч-шоу «Я это уже видел», над которым творческий дуэт также работал сообща. В марте 2021 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» заказал первый сезон из восьми эпизодов, который уже готовится к премьере. В честь такого события вышел полноценный трейлер.

По сюжету «Объяснялкины» — это семья, ведущая небольшое интернет-шоу про доброе и весёлое семейство. В каждом эпизоде они отвечают на вопросы маленького, но любопытного Сынули, объясняя ему, как устроен мир и всё в нём. Но однажды они подписываются на полноценное шоу для стримингового сервиса, после чего тёплая, уютная, ламповая атмосфера съёмок улетучивается. Поставленное на поток шоу лишилось души, а занятому на производстве семейству оно попросту осточертело. И тогда персонажи решают саботировать его производство, выходя из образов и делая всё наперекор.

Премьера «Объяснялкиных» состоится 19 октября на «Кинопоиске». Главных героев озвучили Дмитрий Сыендук, Виктория Зайцева, Полина Авдеенко и Егор Лоскутов.

Теги
ОбъяснялкиныТрейлер
Комментарии (1)

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