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СЕРИАЛЫ
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Ли Пейс и компания приглашают за кулисы второго сезона «Основания»

Ходят слухи, что третий сезон «Основания» у создателей сериала уже в кармане, просто официально об этом пока не распространяются. Не исключено, что так и есть, потому что стриминговый сервис продолжает выпускать сопроводительные материалы к проекту шоураннера Дэвида С. Гойера.

В сети появился увесистый девятиминутный ролик о создании второго сезона эпической фантастики, где основной актёрский состав и создатели сериала рассказывают о продолжении, освещая все ключевые вопросы от сюжета и пути персонажей до костюмов, спецэффектов и музыки.

Теги
ВидеоОснование
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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