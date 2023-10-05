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СЕРИАЛЫ
186

Сценаристы «Ван-Писа» приступили к работе над продолжением

Источник: Netflix

Талантливые экранизаторы, подарившие нам достойный игровой вариант культового аниме, возвращаются к своим прямым обязанностям. Портал Deadline сообщил, что сценарная комната приключенческого сериала «Ван-Пис» вновь открыла свои двери вернувшимся с продолжительной, но плодотворной забастовки труженикам.

Новости о продлении экранизации культового творения Эйитиро Оды на второй сезон появились спустя две недели после премьеры первого. По неутихающим обсуждениям в соцсетях и безо всяких рейтинговых метрик стало понятно, что проект удался, а 15 сентября Netflix официально дал добро на производство новых эпизодов.

Когда история команды капитана Манки Д. Луффи вернётся на экраны, пока никто не знает. Тут бы узнать, когда проект вернётся в активное производство. Случится это наверняка не раньше следующего года.

Теги
Ван-Пис
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