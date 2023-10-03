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Звезда «Тьмы» ищет слепую девушку в военной драме Шона Леви «Весь невидимый нам свет»

Самый важный свет — это свет незримый. Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер военной драмы «Весь невидимый нам свет» со звездой немецкого хита «Тьма» Луисом Хофманом и Марком Руффало. Режиссёром и соавтором сценария выступил Шон Леви («Очень странные дела»).

Четырёхсерийная адаптация одноимённого романа Энтони Дорра о юной слепой француженке (актриса-дебютантка Ария Миа Лоберти) и немецком юноше (Хофман), пытающихся выжить в адской круговерти Второй мировой войны. Трагические события ведут их навстречу друг другу.

Премьера мини-сериала состоится на цифровой платформе 2 ноября.

Теги
ВидеоВесь невидимый нам свет
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Комиксы
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Все авторы
Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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