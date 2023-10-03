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СЕРИАЛЫ
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Том Хиддлстон и компания веселятся за кадром второго сезона «Локи»

Пока неизвестно, стоит ли ждать чего-то хорошего от второго сезона «Локи». Зато точно известно, что съёмочная команда сериала и его основной актёрский состав на съёмках продолжения откровенно наслаждались процессом. Об этом свидетельствует свежий ролик о создании новых эпизодов, где Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, София Ди Мартино, Вунми Мосаку, Ke Xюи Kyaн и даже Джонатан Мэйджерс замечательно проводят время.

Плодами их творческих усилий подписчики стримингового сервиса Disney+ смогут уже 5 октября.

И полезный постер с календарём. Теперь вы точно не пропустите даты премьер свежих эпизодов:

Постеры сериала «Локи»
Теги
ВидеоЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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