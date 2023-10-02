Второй сезон «Миротворца» уже в работе

Наконец-то к зрителям вернулась возможность спрашивать у творцов об их творческих планах напрямую и, что самое главное, дождаться от них честных ответов. Особенно словоохотливый в соцсетях Джеймс Ганн готов делиться со своими подписчиками кое-какими важными информационными апдейтами. Например, по проекту «Миротворец».

Все, кому понравился первый сезон, могут возрадоваться. В ответ на запрос подписчицы о продолжении Ганн честно признался, что уже приступил к написанию сценария второго сезона сольных (почти) приключений супергероя в исполнении Джона Сины.

Ну а что касается хотя бы примерной даты выхода, то тут вы должны помнить об апрельских словах сценариста-режиссёра и ныне главы DC Studios: премьера второго сезона «Миротворца» состоится не раньше премьеры его «Супермена: Наследия». А фильм увидит широкие экраны 11 июля 2025 года.