Второй сезон «Миротворца»? Не ждите

С некоторых пор создатель многосерийного сольника «Миротворец» стал крайне занятым человеком и теперь отвечает не только за крохотный кармашек вселенной DC, а за оную в целом. Он же определяет, когда какие проекты увидят свет, в том числе второй сезон вышеупомянутого «Миротворца».

И в одной из своих регулярных твиттер-сессиях активного общения с подписчиками Джеймс Ганн без обиняков заявил, что до выхода новых эпизодов сериала ещё очень далеко. Его лаконичный ответ на вопрос пользователи сети однозначно указывает, что продолжение выйдет после премьеры «Супермена: Наследия», который выходит на киноэкраны 11 июля 2025 года.

Приключения супергероя Джона Сины сотоварищи, очевидно, уже чётко вписаны в общую канву экранной вселенной DC, и тамошние события происходят после тех, что развернутся в свежем сольнике Человека из стали по версии Джеймса Ганна.