Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 апреля

«Гарри Поттера» ждёт ребут в виде сериала для HBO. Экранизировать будут с расчётом «одна книга — один сезон»

Белле Рэмси за «Одних из нас» заплатили куда меньше, чем Педро Паскалю. Ходят слухи, разница в оплате оказалась очень ощутимой.

Ник Фьюри против армии скруллов в трейлере «Секретного вторжения». Великое противостояние запланировано на июнь.

Звезда «Эйфории» рассказала о причинах своего ухода: «Не хочу быть чьей-то толстой подругой». Конфликт с Сэмом Левинсоном актриса отрицает

Ребекка Фергюсон ищет выход из «Бункера» в трейлере антиутопии. Премьера состоится в начале мая.

Второй сезон «Андора» получил дату выхода и тизер. У каждого своё восстание.