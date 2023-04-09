Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 апреля

«Гарри Поттера» ждёт ребут в виде сериала для HBO. Экранизировать будут с расчётом «одна книга — один сезон»
Белле Рэмси за «Одних из нас» заплатили куда меньше, чем Педро Паскалю. Ходят слухи, разница в оплате оказалась очень ощутимой.
Много красивых джедаек (и не только) в первом трейлере сериала «Асока». Мужчины тут не живут.
Ник Фьюри против армии скруллов в трейлере «Секретного вторжения». Великое противостояние запланировано на июнь.
Первый сезон «Властелина колец. Колец власти» досмотрела всего треть зрителей. Эпичный старт.
Звезда «Эйфории» рассказала о причинах своего ухода: «Не хочу быть чьей-то толстой подругой». Конфликт с Сэмом Левинсоном актриса отрицает
Ребекка Фергюсон ищет выход из «Бункера» в трейлере антиутопии. Премьера состоится в начале мая.
Второй сезон «Андора» получил дату выхода и тизер. У каждого своё восстание.
«Чужой» Ноя Хоули о ксеноморфах на Земле готовится к важному этапу. Готовимся.
Дэвид Теннант и Ларс Миккельсен появятся в «Асоке». В проект мужиков подвезли.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: