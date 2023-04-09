Телеовощи. Выпуск 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:15 —
|Трейлер боевика братьев Руссо «Цитадель»
|08:57 —
|Трейлер мультсериала Дженнди Тартаковски «Единорога: Вечных воинов»
|13:35 —
|Бэйли Басс выбыла из второго сезона «Интервью с вампиром»
|17:27 —
|Ник Фьюри против армии скруллов в трейлере «Секретного вторжения»
|19:46 —
|Новый приквел «Игры престолов» может рассказать о знаменитом тройничке Таргариенов
|26:02 —
|Первый сезон «Властелина колец. Колец власти» досмотрела всего треть зрителей
|41:11 —
|«Гарри Поттера» ждёт ребут в виде сериала для HBO
|55:46 —
|«Кроличья нора» (Rabbit Hole) — 1x01—02
|01:09:25 —
|«Король и Шут» — 1x06
|01:23:18 —
|«Счастливчик Хэнк» — 1x03
|01:29:40 —
|«Агент Элвис» — 1x06
|01:35:32 —
|«Тед Лассо» — 3x04
|01:54:45 —
|«Мандалорец» — 3x06
|02:10:28 —
|«Шоу пошло не так» — 2x01—02
|02:25:11 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x11
|02:37:37 —
|«Горец» — 3x06
|02:44:10 —
|«Безумцы» — 1x08
|02:56:10 —
|«Остаться в живых» — 1x23
|03:00:17 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x09
|03:08:16 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x01
|03:19:54 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x04
|03:25:54 —
|«Футурама» — 7x01
|03:30:14 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x08
|03:38:25 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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