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СЕРИАЛЫ
225

Джо Кири за кем-то тайно наблюдает в свежем тизере пятого сезона «Фарго»

Молодой служитель закона на важном задании — осуществляет наблюдение и почти справляется со своими обязанностями. Парня играет Джо Кири. Его персонаж в пятом сезоне криминальной антологии «Фарго» служит помощником местного шерифа (Джон Хэм), не очень-то приятного в общении человека.

Актуальный сезон проекта, за который по-прежнему отвечает его создатель Ной Хоули, стартует на кабельном канале FX 21 ноября.

Coбытия пятoгo ceзoнa paзвopaчивaютcя в 2019 гoдy в Mиннecoтe и Ceвepнoй Дaкoтe. B цeнтpe иcтopии окажется пoxищeниe, кoтopoe нa caмoм дeлe таковым нe являeтcя. А ещё супруга кого-то из персонажей (предположим, что это героиня Джуно Темпл) всего лишь самозванка, которая выдаёт себя за его супругу.

Теги
ВидеоФарго
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Источник фотографий: Depositphotos

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