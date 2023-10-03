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Шесть сезонов без фильма: Дэн Хармон обеспокоен судьбой полнометражного «Сообщества»

Источник: Sony Pictures Television

Год назад стало известно, что культовый ситком «Сообщество» наконец-то получит долгожданное продолжение в виде полнометражного фильма. Совсем как завещал когда-то Эбед: «Шесть сезонов и фильм!» На тот момент к своим ролям планировала вернуться большая часть оригинального актёрского состава. У руля вновь встал Дэн Хармон, с момента завершения сериала приложивший руку к не менее культовому мультсериалу «Рик и Морти». Теперь же подоспели новые подробности работы над проектом — и не все они хорошие.

Дэн Хармон ещё до начала забастовки сценаристов и присоединившихся к ним из солидарности актёров успел найти соавтора в лице Эндрю Геста и начать работу над полнометражным фильмом «Сообщество». Изначально сообщалось, что к своим ролям вернутся почти все актёры. Теперь стало известно, что Иветт Николь Браун (Ширли) и Дональд Гловер (Трой) также дали предварительное согласие на участие. За бортом остался только Чеви Чейз (Пирс), который покинул сериал одним из первых из-за творческих разногласий со съёмочной командой.

Тот факт, что актёры дали добро на согласование съёмочных графиков наводит на позитивные мысли. Однако всё это было до забастовки. Стачка спутала карты — и теперь Хармон переживает, что судьба фильма висит на волоске. Сценаристы уже успели прийти к консенсусу с продюсерами и могут возвращаться к работе. А вот лицедеям ещё предстоит договориться, прежде чем они вновь смогут торговать лицом.

Совершенно точно, что такая заминка скажется на производстве, другое дело как сильно. Но хочется надеяться, что для сериала, который пару раз отменяли, а затем возвращали к жизни, небольшая заминка в производстве не кажется фатальной — и древнее пророчество Эбеда Надира таки сбудется.

Теги
СообществоРик и Морти
Комментарии (2)

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