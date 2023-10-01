«Покойный» Хи-Мен сражается с прислужником Скелетора в отрывке из «Властелинов вселенной: Революции»

Это другое! Стриминговый сервис Netflix выкатил отрывок из продолжения нашумевшего (в плохом смысле) анимационного фэнтези «Властелины вселенной: Откровения». Условный сиквел получил название «Властелины вселенной: Революция» и он продолжит историю Хи-Мена. Датой премьеры сериал пока не обзавёлся. К слову, за оба проекта отвечает Кевин Смит.

В анимационном фэнтези, чьи события следуют за произошедшим в «Откровении», нам покажут небывалое противостояние непримиримых врагов — Хи-Мена (Крис Вуд) и Скелетора (Марк Хэмилл). Тила (Мелисса Бенойст) и остальные персонажи из команды главного героя вроде бы тоже участвуют в большой заварушке по спасению Этернии от великого зла.