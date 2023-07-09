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СЕРИАЛЫ
805

Новые сериалы недели: «Основание» не по Азимову и эти забавные вампиры

Источник: Apple TV+

Самыми заметными многосерийными релизами в ближайшее время станут возвращенцы. Кабельный канал FX презентует пятый сезон своей популярной вампирской мокьюментари «Чем мы заняты в тени». А стриминговый сервис Apple TV+ выкатит тяжёлую артиллерию в виде премьеры второго сезона фантастического эпика «Основание», вдохновлённого романами Айзека Азимова.

Понедельник, 10 июля

 
Сезон4
TBS
Чудотворцы Miracle Workers

комедия

В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс

Создатель Саймон Рич

Идеалист-проповедник (Дэниэл Рэдклифф) из крохотного городка вместе с разыскиваемым преступником (Стив Бушеми), свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.

Видео

Вторник, 11 июля

 
Конец сезона2
Hulu
Как я встретила вашего папу How I Met Your Father

комедия

В ролях Хилари Дафф, Ким Каттралл, Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн

Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер

Второй сезон комедии завершится двадцатым эпизодом Okay Fine, It's a Hurricane. Стриминговый сервис Hulu пока не определился с будущим своего проекта.

Видео

Среда, 12 июля

 
Конец сезона1
Apple TV+
Платонические отношения Platonic

комедия, романтический

В ролях Роуз Бирн, Сет Роген, Люк Макфарлейн, Тре Хейл, Эндрю Лопес, Карла Галло

Создатель Франческа Дельбанко, Николас Столлер

Первый сезон комедии Сета Рогена о дружбе с Роуз Бирн завершится десятой серией When Will Met Sylvia. Потоковый сервис Apple TV+

Видео

Четверг, 13 июля

 
Сезон5
FX
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.

Видео

 
Чёрный список The Blacklist

драма, боевик

В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера

Создатель Джон Бокенкамп

Конце сезона 10

Двадцать вторая серия Raymond Reddington: Good Night станет заключительной для десятого сезона и сериала.

Видео

Пятница, 14 июля

 
Сезон2
Apple TV+
Основание Foundation

фантастика

В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон

Создатель Дэвид С. Гойер

Это масштабная история о великой Галактической Империи — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении. Несколько изгнанников оправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и возродить цивилизацию на обломках рушащейся Галактической Империи.

Видео, Сайт

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Комиксы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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