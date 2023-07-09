Новые сериалы недели: «Основание» не по Азимову и эти забавные вампиры

Самыми заметными многосерийными релизами в ближайшее время станут возвращенцы. Кабельный канал FX презентует пятый сезон своей популярной вампирской мокьюментари «Чем мы заняты в тени». А стриминговый сервис Apple TV+ выкатит тяжёлую артиллерию в виде премьеры второго сезона фантастического эпика «Основание», вдохновлённого романами Айзека Азимова.
Понедельник, 10 июля
комедия
В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс
Создатель Саймон Рич
Идеалист-проповедник (Дэниэл Рэдклифф) из крохотного городка вместе с разыскиваемым преступником (Стив Бушеми), свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.
Вторник, 11 июля
комедия
В ролях Хилари Дафф, Ким Каттралл, Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн
Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер
Второй сезон комедии завершится двадцатым эпизодом Okay Fine, It's a Hurricane. Стриминговый сервис Hulu пока не определился с будущим своего проекта.
Среда, 12 июля
комедия, романтический
В ролях Роуз Бирн, Сет Роген, Люк Макфарлейн, Тре Хейл, Эндрю Лопес, Карла Галло
Создатель Франческа Дельбанко, Николас Столлер
Первый сезон комедии Сета Рогена о дружбе с Роуз Бирн завершится десятой серией When Will Met Sylvia. Потоковый сервис Apple TV+
Четверг, 13 июля
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Конце сезона 10
Двадцать вторая серия Raymond Reddington: Good Night станет заключительной для десятого сезона и сериала.
Пятница, 14 июля
фантастика
В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон
Создатель Дэвид С. Гойер
Это масштабная история о великой Галактической Империи — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении. Несколько изгнанников оправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и возродить цивилизацию на обломках рушащейся Галактической Империи.
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