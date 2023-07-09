Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 июля

Бyкины вoзвpaщaютcя! Capик Aндpeacян cнимeт пpoдoлжeниe cepиaлa «Cчacтливы вмecтe». B дeлe вecь opигинaльный aктёpcкий cocтaв.

Лютик и Радовид хотят сорвать друг с друга маски — актёры объясняют гейство в «Ведьмаке». Третий сезон — сезон невиданных открытий.

Зрительская аудитория третьего сезона «Ведьмака» уменьшается от эпизода к эпизоду. Не проникается зритель уникальным видением.

Им не нужен старый Гарри: Дэниэл Рэдклифф не ждёт приглашения в сериал по «Гарри Поттеру». По квоте всё равно бы не прошёл.

Генри Кавилл рассказал, как снималась экшен-сцена из третьего сезона «Ведьмака» (видео). Напарник Вольфганг Штегеман ему в этом помог.

Император Ли Пейс объявил войну «Основанию» в свежем трейлере второго сезона. Сериал возвращается на следующей неделе.