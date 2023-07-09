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СЕРИАЛЫ
284

Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 июля

Источник: Netflix
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Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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11Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
 
4ЕВА – 535: Подрочить на концовку
 
 
1Телеовощи – 502: Стихийные нагибаторы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 573: «Тайлер Рейк 2», «Беглец», конец пиратского кинопроката, провал «Флэша»
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Источник фотографий: Depositphotos

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