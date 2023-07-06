Лютик и Радовид хотят сорвать друг с друга маски — актёры объясняют гейство в «Ведьмаке»

Понимаете, прекрасная история любви между придурковатым Радовидом и неразборчивым Лютиком — не просто творческий вывих скорбных на голову сценаристов «Ведьмака». Во-первых, как мы уже выяснили, это история отношений двух сапиосексуалов (не спрашивайте), а во-вторых, эти парни просто очень мощно чувствуют друг друга.

Оправдать нездоровую тягу шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич и её подопечных к публичным актам извращённого насилия над литературным первоисточником пытаются исполнители ролей Хью Скиннер (Радовид) и Джои Бэти (Лютик).

Первый описал своего персонажа как беднягу, впутанного в придворные интриги известных любителей БДСМ-увеселений — Дийкстры и чародейки Филиппы. Но благодаря этому судьба и знакомит его с будущим любовничком-бардом. Именно в его неумело подведённых ясных очах Радовид, погружённый в пучину лжи и обмана, разглядел ту самую истину и искренность, которых ему так не хватало.

Бэти согласен со своим партнёром по сапиосексуальным игрищам:

Лютик видит маску, которой Радовид отгородился от остального мира, и он знает, каково это — носить такую маску и прятаться ото всех за этим фасадом — за кажущимся фиглярством, шутовством и распущенностью. Он видит трещины в этой маске и заинтригован просвечивающим сквозь них интеллектом. Это его и притягивает. А близость между ними подогревается игрой — кто первым скинет с себя маску.

Не совсем понятно, к чему такая скромность с масками, когда совершенно очевидно, что эти двое играют в другую игру: кто с кого быстрее стащит штаны.