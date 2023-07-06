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Токсичный оборотень на страже полиции в трейлере экшен-комедии «Разрешите обратиться»

Преображение во всех смыслах. Онлайн-кинотеатр «Иви» опубликовал полноценный трейлер супергеройского комедийного боевика «Разрешите обратиться». Все эпизоды отечественной фантастики выйдут на цифровой платформе 20 июля.

Полицейский Гоша Котов — неудачник на профессиональном поприще, мечтающий дорасти до славы своего легендарного отца. Но стать настоящим профи в деле поимки преступников ему помогает случайность — магический укус заражённой собаки. Гоша становится супергероем-оборотнем на службе родной полиции.

В основном актёрском составе проекта значатся Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник. За производство отвечает продюсерская компания «Среда».

Теги
ВидеоРазрешите обратиться
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Источник фотографий: Depositphotos

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