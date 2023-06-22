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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
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Оборотень в погонах — вышел тизер экшен-комедии «Разрешите обратиться»

Отечественный сериалопром осваивает сюжеты супергероях-жертвах укусов разнообразной живности. Продюсерская компания Александра Цекало «Среда» презентовала тизер супергеройской экшен-комедии «Разрешите обратиться». Прочувствуйте игру слов, потому что она здесь присутствует.

Опер Гоша Котов — неудачник на профессиональном поприще. Мечтающий дорасти до славы своего легендарного отца. Но стать настоящим профи в деле поимки преступников ему помогает магический кусь заражённой собаки. Гоша становится супергероем-оборотнем на службе родной полиции.

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