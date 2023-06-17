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Юлия Снигирь воюет за наследство в тизере драмы Сергея Минаева «Золотое дно»

Отечественный онлайн-кинотеатр «Иви» и продюсерская фирма «Среда» презентуют новую историю из жизни хищных богачей. В сети появился тизер семейной драмы «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь в главных ролях. Проект, съёмки которого на днях завершились, пока не получил точной даты выхода, но нам обещают скорую премьеру.

Сюжет закручен вокруг грандиозного дележа наследства, оставленного строительным магнатом Алексеем Градовым. Биться за миллиардное состояние намерены бизнес-партнёр покойного и его родственники. Во время этой жестокой междоусобной войны обязательно вскроются все старые обиды и накопившиеся за эти годы взаимные претензии.

Срежиссировал сериал Илья Ермолов по сценарию Сергея Минаева. В команде продюсеров значатся Александр Цекало и Иван Самохвалов.

Теги
ВидеоЗолотое дно
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