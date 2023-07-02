Приквел «Дюны» ожил: в «Сестринстве» новый режиссёр и участницы каста

В начале весны с многосерийным приквелом «Дюны» Дени Вильнёва случилась неприятность — дружный женский коллектив что-то не поделил с мужиком, и из проекта выбыл режиссёр первых двух эпизодов Йохан Ренк, а вместе с ним исполнительница одной из главных ролей Ширли Хендерсон.

Спустя несколько месяцев кадровые решения наконец-то найдены — режиссёром нескольких эпизодов первого сезона станет Анна Ферстер («Чужестранка», «Мир Дикого Запада»), а в актёрский ансамбль сериала влились Оливия Уильямс («Корона») и Джоди Мэй («Ведьмак»). Обе актрисы пришли на замену выбывшим. Уильямс заменит Хендерсон в роли Тулы, одной из сестёр дома Харконнен. Мэй сыграет императрицу Наталью вместо другой беглянки — Индиры Вармы.

События приквела разворачиваются за 10 тыс. лет до происходящего в кинодилогии. Сёстры дома Харконнен Валя (Эмили Уотсон) и Тула (Оливия Уильямс) противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и создают легендарный женский орден Бене Гессерит.

В сериале также снимаются Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Фаолиэнн Каннингэм, Аойф Хайндс, Хлоя Ли, Трэвис Фиммел и Марк Стронг. Вильнёв входит в команду исполнительных продюсеров. За проект отвечает шоураннер Элисон Шапкер («Шпионка», «Грань»).