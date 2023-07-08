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Генри Кавилл рассказал, как снималась экшен-сцена из третьего сезона «Ведьмака» (видео)

Исполнитель главной роли и неофициальный постановщик экшен-сцен третьего сезона Генри Кавилл совместно с коллегой по этой нелёгкой работе Вольфгангом Штегеманом хоть как-то уравновешивают поток не слишком-то радужных новостей в «Ведьмаке».

Netflix выкатил закадровое видео, где боевые мужики рассказывают, как ставили сцену бойни в развалинах эльфийского дворца в первом эпизоде третьего сезона. Кавилл в промо-кампании финального для себя сезона демонстративно дистанцировался от всего, что не касалось его непосредственной работы и сосредоточился на освещении исключительно тех рабочих моментов, над которыми имел хоть какой-то контроль.

Теги
ВидеоВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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