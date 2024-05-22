Лиам Хемсворт в роли Генри Кавилла в четвёртом сезоне «Ведьмака» (фото)

Стоит отдать должное создателям «Ведьмака» — оказавшись в крайне непростом положении после скоропостижного побега Генри Кавилла, они просто взяли самого бюджетного их братьев Хемсвортов... и превратили его в клона Кавилла. Возможно, слабовидящие зрители даже не заметят разницы.

Смотрим на результат столь бессовестного косплея на первом официальном кадре четвёртого сезона с Лиамом Хемсвортом:

Фрейя Алан, Аня Чалотра и Джои Бэти продолжат старательно делать вид, что Геральт из Ривии совсем не изменился в лице. К ним присоединятся новички — Шарлто Копли, Лоренс Фишбёрн, Джеймс Пьюрфой и Дэнни Вудбёрн.