 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новая группа Rescene готовится к дебюту Прекращено производство Z80 — процессора ZX Spectrum, Pac-Man и не только Эмма Робертс целуется с Ким Кардашьян в свежем трейлере 12 сезона «Американской истории ужасов» Гвен-Паук переедет в основную комикс-вселенную Marvel «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом по-настоящему подводят американский прокат
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
1 549

Лиам Хемсворт в роли Генри Кавилла в четвёртом сезоне «Ведьмака» (фото)

Стоит отдать должное создателям «Ведьмака» — оказавшись в крайне непростом положении после скоропостижного побега Генри Кавилла, они просто взяли самого бюджетного их братьев Хемсвортов... и превратили его в клона Кавилла. Возможно, слабовидящие зрители даже не заметят разницы.

Смотрим на результат столь бессовестного косплея на первом официальном кадре четвёртого сезона с Лиамом Хемсвортом:

Кадры из сериала «Ведьмак»

Фрейя Алан, Аня Чалотра и Джои Бэти продолжат старательно делать вид, что Геральт из Ривии совсем не изменился в лице. К ним присоединятся новички — Шарлто Копли, Лоренс Фишбёрн, Джеймс Пьюрфой и Дэнни Вудбёрн.

Теги
ГалереяВедьмак
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

16Первый взгляд на Ведьмака Лиама Хемсворта! Отрабатывает дуэль с Вильгефорцем (фото) 7Геральт и чудища в фан-трейлере сериала по «Ведьмаку» от Lihtar Studio и Animation School 15Первый взгляд на Ведьмака за кадром четвёртого сезона тёмного фэнтези (фото) 13«Вы ещё не видели, как я управляюсь с мечом» — Генри Кавилл морально готовит нас к ремейку «Горца» 20Ведьмак Лиам Хемсворт передаёт привет из тренажёрки (фото)

Тоже интересно

2Механизированный Василий расшвыривает врагов в геймплейном трейлере битемапа KIBORG 2«Детство Шелдона» закончилось — финальное фото со съёмок сериала 1Осенью зрителей ждёт продолжение аниме-сериала «Тетрадь дружбы Нацумэ» 26Американские зрители коллективно пошли смотреть экшен-триллер «Падение империи» 8Том Харди и Норман Ридус устраивают дикие разборки в свежем трейлере «Байкеров»

Далее на КГ

2
Амандла снова напала на джедая в экшен-отрывке из «Звёздных войн: Аколита»
 3
Джейк Джилленхол — лжец и агрессор в трейлере драмы «Презумпция невиновности»
 14
Слух: Гейб Ньюэлл может потерять контроль над Valve
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Человек-паук. История жизни»
 0
«Инцидент Дарвина» — анонс экранизации манги про разумного шимпанзе
 23
«Пираты Карибского моря» с Марго Робби теперь в приоритете у Disney
 7
Третий лишний: режиссёр двух фильмов про Годзиллу и Конга отказался от съёмок сиквела
 6
Вы ждали этого целую вечность: ноги Майкла Китона на постере «Битлджуса 2»
 14
Лучше поздно: Marvel нашла сценариста для перезапуска «Людей Икс»
 7
Геральт и чудища в фан-трейлере сериала по «Ведьмаку» от Lihtar Studio и Animation School
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Превью первого эпизода седьмого сезона «Моей геройской академии» напоминает о скорой премьере
 
Кино Киану Ривз, Кирстен Данст и Даниэль Брюль окажутся на одном сломанном самолёте
 
Игры Создатели Titan Quest 2 раскрыли некоторые подробности предстоящей игры
 
Кино Спайс круче шоколада: «Дюна 2» обошла по сборам «Вонку»
 
Кино Аня Тейлор-Джой доминирует на свежем постере «Фуриосы: Хроник Безумного Макса»
 
Кино Минкульт объяснил, почему не пустил в прокат новый фильм Гая Ричи
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
 
5ЕВА
 
 
0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 620: «Министерство неджентльменских дел», «Эбигейл», приквел «Властелина колец», убытки студии Disney
 
3ЕВА – 581: Сказочный японский школьник
 
0Телеовощи – 548: Модный приговор
 
1Ноль кадров в секунду – 526: Кнут и гильотина
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 619: «Годзилла: Минус один», «Судная ночь в Аркадии», месяц без пираток, бутылка Дуэйна Джонсона
 
3ЕВА – 580: Росиу был (не) прав
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru