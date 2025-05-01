Сойер всё так же хорош! Звезда «Остаться в живых» в трейлере нового сериала Дж. Дж. Абрамса

Дж. Дж. Абрамс имеет все шансы реанимировать карьеру Джоша Холлоуэя («Остаться в живых») и подбодрить свою собственную. Вышел полноценный трейлер нового сериала Max (он же HBO Max) «Дастер» и выглядит он как минимум эффектно.
Действие разворачивается в 1972 году. По сюжету первая чернокожая женщина в ФБР (Рэйчел Хилсон) хочет прижучить целый криминальный синдикат, и в этом ей должен помочь один бывалый водила (Холлоуэй), обеспечивающий преступникам отход. По крайней мере, такова её задумка, из-за которой его жизнь превращается из просто ужасной в дикую, глупую и ужасно опасную.
Роли также исполняют Камилла Гуати, София Васильева, Гейл О’Грейди, Джонатан Диксон, Дэвид Кэллауэй, Сидни Элизабет и Ривис Дорси.
Сериал выходит уже 15 мая.
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