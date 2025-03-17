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Первый взгляд на звезду «Остаться в живых» в новом загадочном сериале Дж.Дж. Абрамса

Спустя 15 лет после окончания «Остаться в живых» Джей Джей Абрамс попробует снова запустить карьеру Джоша Холлуэя — будем надеяться, в этот раз получится. Актёр исполнит главную роль в первом за шесть лет проекте постановщика — криминальной драме «Лузер» от HBO Max.

Действие развернётся в 1972 году. Первая чернокожая женщина в ФБР (Рэйчел Хилсон) отправляется на Юго-Запад и нанимает бывалого водителя-беглеца (Холлоуэй), который должен помочь ей уничтожить растущий преступный синдикат. На выходе обещают жизнерадостный ретро-триллер с ламповой эстетикой 70-х. Но есть шанс, что всё не так просто — это же Джей Джей Абрамс.

А вот и первый взгляд на происходящее:

Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер» Кадры из сериала «Лузер»

Точная дата выхода сериала пока не известна.

Теги
ГалереяЛузер
Комментарии (5)

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