Первый взгляд на звезду «Остаться в живых» в новом загадочном сериале Дж.Дж. Абрамса

Спустя 15 лет после окончания «Остаться в живых» Джей Джей Абрамс попробует снова запустить карьеру Джоша Холлуэя — будем надеяться, в этот раз получится. Актёр исполнит главную роль в первом за шесть лет проекте постановщика — криминальной драме «Лузер» от HBO Max.

Действие развернётся в 1972 году. Первая чернокожая женщина в ФБР (Рэйчел Хилсон) отправляется на Юго-Запад и нанимает бывалого водителя-беглеца (Холлоуэй), который должен помочь ей уничтожить растущий преступный синдикат. На выходе обещают жизнерадостный ретро-триллер с ламповой эстетикой 70-х. Но есть шанс, что всё не так просто — это же Джей Джей Абрамс.

А вот и первый взгляд на происходящее:

Точная дата выхода сериала пока не известна.