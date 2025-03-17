Телеовощи. Выпуск 591: Про грибы, картошку и переобувание

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Содержание
Оценки эпизодов
|06:43 —
|Обсуждение новостей
|01:05:09 —
|«Сорвиголова: Рождённый заново» — 1x03
|01:26:51 —
|«Джек Ричер» — 3x06
|01:34:56 —
|«Непобедимый» — 3x08
|01:42:24 —
|«Сто лет одиночества» — 1x04
|01:55:21 —
|«Нулевой день» — 1x05—06
|02:06:36 —
|«Мистический квест» — 4x08
|02:29:54 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x04
|02:38:03 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x07
|02:51:33 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x03
|03:09:11 —
|«Ангел» — 2x01
|03:18:30 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:25:29 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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