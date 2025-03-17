Телеовощи. Выпуск 591: Про грибы, картошку и переобувание

Далее на КГ

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Грандиозный провал Миллы Йовович и Дэйва Батисты выйдет на цифре в начале апреля

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Неделя кино на КГ — главные новости 10–16 марта

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Top Gun: Maverick — новый король аркадных истребителей

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Новые сериалы недели: маньяк Деннис Куэйд

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Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 марта

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Третий сезон получит «Перси Джексон и Олимпийцы» — самый популярный сериал Disney+ в 2024 году

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«Они вырезали все мои реплики» — Дженна Ортега рассказала о своём дебюте в киновселенной Marvel

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Пенелопа Энн Хэтэуэй, Афина Зендея, и Телемах Том Холланд — кто есть кто в «Одиссее» Кристофера Нолана

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«Новокаин», «Чёрный чемодан» и «Микки 17» обеспечили худшие выходные 2025 года в американском прокате

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DC Studios планирует выпускать по семь проектов в год