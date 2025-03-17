Новые сериалы недели: маньяк Деннис Куэйд

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Paramount+

История Мелиссы и отца, отбывающего срок серийного убийцы, сумевшего 10 лет спустя вернуться в жизнь своей дочери. Главной героине предстоит узнать, какое влияние оказал её отец на семьи его жертв. А ещё главной героине придётся приложить немалые усилия, чтобы примириться с собственной идентичностью.

Деннис Куэйд в образе маньяка — не самый плохой повод оценить психологическую драму об истории женщины, пытающейся примириться с мрачным наследием своего отца.