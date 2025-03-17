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392

Новые сериалы недели: маньяк Деннис Куэйд

Источник: Paramount+

Четверг, 20 марта

 
Премьера+
Paramount+
Убийца со счастливым лицом Happy Face

драма, биография

В ролях Деннис Куэйд, Аннали Эшфорд, Джеймс Волк, Кэролин Эдейр, Кайла Эйн, Бенжамин Маккей

История Мелиссы и отца, отбывающего срок серийного убийцы, сумевшего 10 лет спустя вернуться в жизнь своей дочери. Главной героине предстоит узнать, какое влияние оказал её отец на семьи его жертв. А ещё главной героине придётся приложить немалые усилия, чтобы примириться с собственной идентичностью.

Деннис Куэйд в образе маньяка — не самый плохой повод оценить психологическую драму об истории женщины, пытающейся примириться с мрачным наследием своего отца.

 
Конец сезона5
DC Universe
Харли Квинн Harley Quinn

мультфильм, семейный, комедия, боевик

В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер

Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори

Пятый сезон анимационной чёрной комедии в мире DC завершится десятым эпизодом.

Видео

Пятница, 21 марта

 
Конец сезона2
Apple TV+
Разделение Severance

драма, фантастика

В ролях Адам Скотт, Патрисия Аркетт, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен

Создатель Бен Стиллер, Дэн Эриксон

Второй сезон фантастической драмы завершится десятым эпизодом под названием Cold Harbor.

Видео, Сайт

Теги
Превью
Комментарии

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