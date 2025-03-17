Новые сериалы недели: маньяк Деннис Куэйд

Четверг, 20 марта
драма, биография
В ролях Деннис Куэйд, Аннали Эшфорд, Джеймс Волк, Кэролин Эдейр, Кайла Эйн, Бенжамин Маккей
История Мелиссы и отца, отбывающего срок серийного убийцы, сумевшего 10 лет спустя вернуться в жизнь своей дочери. Главной героине предстоит узнать, какое влияние оказал её отец на семьи его жертв. А ещё главной героине придётся приложить немалые усилия, чтобы примириться с собственной идентичностью.
Деннис Куэйд в образе маньяка — не самый плохой повод оценить психологическую драму об истории женщины, пытающейся примириться с мрачным наследием своего отца.
мультфильм, семейный, комедия, боевик
В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер
Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори
Пятый сезон анимационной чёрной комедии в мире DC завершится десятым эпизодом.
Пятница, 21 марта
драма, фантастика
В ролях Адам Скотт, Патрисия Аркетт, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен
Создатель Бен Стиллер, Дэн Эриксон
Второй сезон фантастической драмы завершится десятым эпизодом под названием Cold Harbor.
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