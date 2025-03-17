Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 марта

Джордж Лукас планировал взорвать «Звёздные войны» изнутри до продажи Disney. Но это было очень дорого.

Третий сезон «Ричера» показал лучший старт на Prime Video со времени выхода Fallout. Продолжение ему уже обеспечено.

Первый взгляд на спин-офф «Ричера» об очень умном женском персонаже. Зачем и для кого всё это, не уточняется.

Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен вместе на постере гангстерского сериала Гая Ричи. До премьеры ровно две недели.

Данте против целой армии под Papa Roach: трейлер сериала Devil May Cry. Ну к экшену вопрос, конечно, нет.