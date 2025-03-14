«Тед Лассо» перестал прятать свой четвёртый сезон

Несмотря на то, что создатели любимого многими сериала «Тед Лассо» рассказали всю историю главного героя за три сезона, придумав идеальный финал. Это не остановило тех же самых людей анонсировать следующий сезон. Разговоры ходили давно, а теперь и шутки кончились. Всё серьёзно!

Появился тизер-постер:

Стало известно, что к своим ролям вернутся Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм, Джереми Свифт и Джуно Темпл.

Действие первого эпизода развернётся в Канзасе, а потом все вернутся обратно в Великобританию.

В этот раз титульный персонаж будет тренировать женскую команду. Наверняка к концу Теда сделают почётной женщиной.