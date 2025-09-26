Создатели сериала «Очень странные дела» рассказали, что им не мог дать стриминг Netflix

Мэтт и Росс Дафферы — братья, но одна творческая единица, которая сделала для стриминга Netflix сериал «Очень странные дела» — знаковое IP, практически сразу ставшее частью мировой поп-культуры, в ближайшее время собираются покинуть потоковую платформу и спрятаться в новом домике — студии Paramount Pictures.

Главная причина дерзкого побега, как и утверждалось ранее, — снять полнометражное кино и показывать его на больших экранах:

Когда мы с Мэттом обсуждали между собой, чем мы хотим заняться дальше, то всё свелось к одному — здорово было бы снять кино, оригинальное кино — большой оригинальный фильм. И кинотеатральный релиз нам очень важен. Об этом мы мечтали с самого детства.

Но против проектов по известному IP Дафферы ничего против не имеют:

На рынке некуда деваться от IP — иногда там просто нет ничего своего. Я уже перестаю понимать, в чём смысл, если нет никакой добавленной стоимости? Мне больше нравятся испорченные IP. Когда кто-то попытался, но промазал. Тогда появляется шанс сделать всё правильно.

Впрочем, новые хозяева из Paramount бросят Дафферов на сериальные плантации, но и тут у творцов есть условие — не больше 8-10 эпизодов в сезоне:

От 20 серий в сезоне уже становится тяжко. Такое телевидение нам никогда не нравилось, поэтому с детства мы больше увлекались фильмами. Это самое странное дело, что мы оказались в телеке, никогда не испытывав к телешоу особого интереса.

В этом году «Очень странные дела» завершают свой 5-сезонный забег