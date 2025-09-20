Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер

Вышедший в этом году иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» не ограничится одним сезоном. Проект онлайн-кинотеатров Start и Premier продлили на второй сезон, который дебютирует в 2026 году («плюс-минус»). Это подтвердит и первый тизер продолжения, действие которого развернётся уже не в Рыбинске.
Постановщиком тизера выступил создатель и сценарист первого сезона Иван Баранов, однако режиссером проекта останется Петр Тодоровский.
Из тизера стало известно, что к своим ролям вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер, которые сыграли предприимчивую и неподкупную начальницу отдела полиции Зою и влюбленного в нее подчиненного Баяна. В каком городе будут происходить события второго сезона, создатели держат в тайне. Также не раскрываются главные герои грядущей истории. Тизер озаглавлен «Подслушано в …», намекая на то, что проект будет выполнен в жанре антологии.
Главные роли в первом сезоне исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Первый сыграл журналиста, который начал видеть будущее, а именно убийства, что совершат в Рыбинске. Из-за своих видений он стал подозреваемым в убийстве актрисы театра и был вынужден искать настоящего преступника. Вернётся ли в продолжении персонаж Тимофея Трибунцева, пока неизвестно.
