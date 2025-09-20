 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Два комикса с Бэтменом улетели на вторые тиражи В работе «сказка эпических масштабов» «Лукоморье. Руслан и Людмила» по произведению Александра Пушкина Гари Олдман и команда неудачников спасают Англию в трейлере пятого сезона «Медленных лошадей» Анонс: боевые искусства и андроиды в новом комиксе Cyber Phoenix Обойдёмся без DLC: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получит все кланы в базовой версии игры
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
299

Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер

Источник: Start, Premier

Вышедший в этом году иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» не ограничится одним сезоном. Проект онлайн-кинотеатров Start и Premier продлили на второй сезон, который дебютирует в 2026 году («плюс-минус»). Это подтвердит и первый тизер продолжения, действие которого развернётся уже не в Рыбинске.

Постановщиком тизера выступил создатель и сценарист первого сезона Иван Баранов, однако режиссером проекта останется Петр Тодоровский.

Из тизера стало известно, что к своим ролям вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер, которые сыграли предприимчивую и неподкупную начальницу отдела полиции Зою и влюбленного в нее подчиненного Баяна. В каком городе будут происходить события второго сезона, создатели держат в тайне. Также не раскрываются главные герои грядущей истории. Тизер озаглавлен «Подслушано в …», намекая на то, что проект будет выполнен в жанре антологии.

Цитата из пресс-релиза

Главные роли в первом сезоне исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Первый сыграл журналиста, который начал видеть будущее, а именно убийства, что совершат в Рыбинске. Из-за своих видений он стал подозреваемым в убийстве актрисы театра и был вынужден искать настоящего преступника. Вернётся ли в продолжении персонаж Тимофея Трибунцева, пока неизвестно.

Ранее был опубликован первый отрывок второго сезона «Кибердеревни».

Теги
Видео
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Футбольное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов» начнётся в мультсериале «Чемпионы» 22 сентября 22Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел» в трейлере нового мультсериала от «Союзмультфильма» 15В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли

Тоже интересно

4BioShock 4 не понравился издателям и игру отправили на доработку 7За мучения с экранизацией «Дожить до рассвета» режиссёра Дэвида Ф. Сандберга поощрили ремейком классического ужастика 0Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword 5Люди против монстров в главном трейлере фантастики «Всеведущий читатель» с Джису из Blackpink 0Аниме «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 4К-качестве

Далее на КГ

4
Василий Фет опять в деле! Кевин Дюран сыграет в экранизации страшных рассказов Гильермо дель Торо и Чака Хогана
 0
Первый выпуск уже скандального комикса Red Hood взлетел в цене после отмены
 2
Не называй её бабусей: Памела Андерсон готовит сериал по мотивам своего 30-летнего боевика
 0
Самая правильная Лара Крофт вернётся к нам в новом комиксе от Dark Horse
 4
Вегасовские войны: Джина Карано сыграет в юридическом сериале с обилием мордобоя
 11
Футбольное противостояние «Метеоров» и «Вымпелов» начнётся в мультсериале «Чемпионы» 22 сентября
 0
Погоня за убийственным кадром на свалке приведёт к ужасному в новом комиксе во вселенной «Киберпанка 2077»
 5
Терзаемый Мэттью Макконахи спасает детей из огненного вихря в трейлере фильма «Школьный автобус»
 0
Кроссовер «Фантастическая четвёрка/Гаргульи» получил себе новые обложки
 8
Невероятно! На съёмках «Аватара 3» не побоялись использовать живой огонь (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино В мужицком боевике Тейлора Шеридана про спецназовцев появились суровые актёры
 
Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер
 
Игры Впечатления: Titan Quest 2
 
У «Игры в кальмара 3» есть новый рекорд и третье место в топе самых популярных неанглоязычных шоу Netflix
 
Один выпуск и отмена: DC закрыло новый комикс про Красного Колпака
 
Четвёртая часть хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов» готовится страшно испугать читателей
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
4Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду – 595: Silksong пришёл
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
 
3ЕВА – 649: Всё из-за недопонимания
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru