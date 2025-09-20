Вегасовские войны: Джина Карано сыграет в юридическом сериале с обилием мордобоя

Джина Карано готова продолжить свою телевизионную карьеру после неудачного опыта сотрудничества со студией Disney, где она исполняла заметную роль в сериале «Мандалорец».

Прошло шесть недель с момента разрешения судебного спора между актрисой и студией Disney, связанного с её увольнением из вышеупомянутого проекта во вселенной «Звёздных войн». Утверждается, что Карано выиграла дело.

Следующим телевизионным проектом актрисы станет экшен-сериал Logan Reign

Действие разворачивается в Лас-Вегасе. Главная героиня днём работает юристом, а по ночам сражается с уличной преступностью.

Слова Джины Карано:

В Logan Reign я обещаю вложиться полностью — всё, на что способна как актриса, и весь опыт, накопленный за годы в индустрии развлечений. Вегас — город, где я выросла, и он сам по себе — полноценный персонаж. Я чувствую себя там как дома. Свет, камеры, экшен, искусство, мощь... Вегас — воплощение всего этого. От перспектив буквально кружится голова.

Проект поддерживают продюсеры Шон Реддик («Прочь») и Иветт Йетс из Dream Entertainment.